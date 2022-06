S'activa el dispositiu més gran de la història per una revetlla de Sant Joan. Hi haurà més agents dels Mossos que mai en carrers i carreteres... I un reforç de Bombers i Agents Rurals per l'elevat risc forestal. No s'activaran noves prohibicions pel que fa a pirotècnia. Però la Generalitat convida els ajuntaments a decretar-ne, si així ho creuen. La forta crescuda de casos COVID i l'onada de calor tensen l'atenció primària i alguns hospitals. La situació arriba quan comencen les vacances del personal... i en un moment de certa relaxació social. Els sanitaris animen a posar-se la tercera dosi i protegir els més vulnerables. El president Sánchez anuncia una rebaixa de l'IVA de la llum del 10 al 5%. El mateix dia que, a la Moncloa, el ministre Bolaños rebrà la consellera Vilagrà per encarar les relacions entre tots dos governs, molt tocades des de l'esclat del cas Pegasus. L'operació sortida agafa més empenta al Barça femení que no pas al masculí. L'EFECTE COLLINS de La2 de Televisió Espanyola rep el premi de periodisme musical de l'Acadèmia Catalana de la Música.