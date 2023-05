L'Informatiu - 22/05/2023 | RTVE Catalunya

El jove conductor de 20 anys està detingut. Se li imputa un delicte per homicidi imprudent.

La fruita de pinyol aquest any no ha patit gelades, però sí que acusa ara l'extrema sequera. Les previsions de la collita són incertes. Les comarques de Ponent, són una de les zones més castigades per la sequera... Però les previsions són de pluja tant per avui com per demà.

Amb l'avaria ja totalment reparada, hem estat a les estacions de Gavà i Castelldefels per a comprovar la tornada a la normalitat en el servei de Rodalies, especialment en hora punta.

Els funcionaris de l'administració de justícia comencen una vaga indefinida després de 6 setmanes de protestes

Jesús, el primer nen a Espanya que ha nascut després d'un trasplantament d'úter. Es va fer l'octubre del 2020 i el petit va arribar al món el passat 10 de març.

La fiscalia demana 67 anys de presó per l'educador acusat de violar en diverses ocasions a un menor amb autisme.