L'Informatiu 2 - 22/03/2023

Commoció a Rubí per la mort de 3 persones en l'incendi d'un edifici. Intentaven fugir de les flames. El foc ha començat prop de les 7 del matí al replà de l'escala on hi ha el quadre de contadors. Les flames han bloquejat la sortida dels veïns. La resta, que s'han confinat, han sortit il.lesos.

Dia Mundial de l'Aigua marcat per la sequera. Per afrontar-la cal produir més energia que es consumeix a les desalinitzadores i les plantes de regeneració. Això provoca que augmenti el cost de l'aigua i reobre el debat: s'ha de repercutir en el consumidor?

Catalunya torna a aparèixer a la moció de censura que ha tombat el Congrés. Crítiques d'ERC i la CUP al discurs de Ramón Tamames, el candidat proposat per VOX.

Televisió Espanyola ha tingut acés al sumari del cas Negreira. Entre centenars de documents, hi ha la decalaració de l'exvicepresident del comitè tècnic d'àrbitres, Enriquez Negreira, en què assegura que no cobrava de la Federació Espanyola però que sí que ho feia del Barça.