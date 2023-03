L'Informatiu - 22/03/2023 | RTVE Catalunya

Les tres persones que han perdut la vida han sortit del seu pis per intentar fugir del foc. La resta de veïns que s'han quedat confinats han sortit il·lesos.

El dia mundial de l'aigua està marcat per un context de sequera que per ara continuarà agreujant-se. Mai havia plogut tan poc en un any a la ciutat de Barcelona, segons els registres de L'observatori Fabra.

El Congrés rebutja la moció de censura. Sense sorpreses, amb només els vots a favor de Vox i l'abstenció del PP, que ha titllat la iniciativa d'inútil. Tamames ha tornat a eludir a Catalunya en el seu discurs, molt criticat per Esquerra i la CUP.

Televisió Espanyola ha tingut accés al sumari del cas Negreira.