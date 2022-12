L'Informatiu 2 - 21/12/2022

Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, impulsor del recurs al Tribunal Constitucional, cara a cara al Senat. Aquest matí el president ha mantingut un intercanvi de retrets amb la portaveu dels populars al Congrés. La decisió del Constitucional plana també sobre la sessió de control al Govern català.

Els nens i nenes ja han començat les vacances de Nadal. Unes festes que enguany han caigut en caps de setmana i que, per tant, com que hi ha més dies laborables, són per les famílies, més difícils de conciliar. Molts municipis ofereixen casals i espais cangur per aquestes dates.

La pluja d'aquest desembre ha estat insuficient. Els embassaments de la conca de l'Ebre estan al 39% de la seva capacitat. Fa un any estaven al 54%. També pendents que passi a disposició judicial Miguel Ricart, l'únic condemnat pels assassinats d'Alcàsser. I ha estat arrestat, de nou, el suposat agressor sexual de Terrassa que ja va ser detingut fa dues setmanes i va quedar en llibertat.