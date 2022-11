L'Informatiu - 21/11/2022 | RTVE Catalunya

La sequera s'agreuja a Catalunya i a partir de demà, l'alerta s'amplia a 515 municipis catalans. Entren en fase de restriccions la conca de la Muga i la del Ter Llobregat, la més poblada. Afectarà 6,7 milions d'habitants de 25 comarques. Es limitaran els usos agrícoles, ramaders, industrials i recreatius de l'aigua. La Generalitat assegura la de boca està garantida. La Generalitat intensifica les trobades amb els grups per mirar de desencallar els pressupostos. Socialistes i Junts busquen ser decisius en les negociacions i els comuns defensen que queda molta feina a fer, i poc temps. 8 de cada 100 adolescents catalans assegura tenir ganes de morir-se. BETA Dades colpidores que es desprenen de la macroenquesta feta pel Departament d'Educació i Salut a més de 260 mil adolescents. Seqüeles que venen en molts casos arran de la pandèmia. En marxa ja el Mundial de Qatar. La selecció espanyola es prepara pel seu debut de dimecres contra Costa Rica, Avui, torn per a Anglaterra, Països Baixos i Gal·les, que no lluiran finalment el braçalet "one love" en defensa dels drets LGTBI, per l'amenaça de la FIFA de sancionar amb targeta groga als capitans que el portin.