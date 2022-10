L'Informatiu 2 - 21/10/2022

El Port de Barcelona és el punt de partida, la sortida natural, de la canonada verda cap a Marsella. Ho ha confirmat la Ministra Teresa Ribera. Perquè? Doncs per què és la porta d'entrada de gas liquat del sud d'Europa. Un enclavament estratègic perquè Europa no depengui tant del gas rus... Cada setmana arriben a Barcelona vaixells carregats de metà majoritàriament d'Estats Units... Al port hi ha la planta d'Enagas, que és la terminal amb més capacitat d'emmagatzematge de gas liquat de tota Europa. El president de la Generalitat s'ha reunit a Brussel·les amb el comissari europeu de mercat interior. Pere Aragonès ha defensat el treball fet amb la vall de l'hidrogen i diu que el nou projecte BarMar és una gran oportunitat per a Catalunya. Detingudes dues dones que utilitzaven la submissió química per estafar els seus clients a un prostíbul a Sant Andreu de la Barca. Hi ha almenys 4 denúncies, però no es descarten més víctimes. Catorzè dia de vaga de recollida d'escombraries a 5 municipis de l'Alt Penedès que afecta 22.000 veïns, Les parts es reuneixen a aquesta hora per mirar de desencallar la situació.