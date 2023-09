L'Informatiu 2 - 21/09/2023

Autoprotegir-se davant les pluges intenses i torrencials d'aquesta tardor. És el consell que Protecció Civil dona als més de 700.000 catalans que viuen en les zones més inundables. Seran fenòmens difícils de predir i que poden fer mal si no es fa cas de les alertes.

El Congrés ha aprovat l'ús de les llengües cooficials. Amb els vots en contra de PP i VOX. Un ple en què novament s'hi ha colat el debat sobre d'amnistia després que Sánchez n'hagi aplanat el camí. El PP l'acusa de frau i el PSOE tanca files amb el president en funcions després de les crítiques d'antics líders del partit.

Preocupació al sector farmacèutic per què falten uns 900 medicaments a les farmàcies catalanes. Alguns per tractar la diabetis, les arrítmies i les nàusees. Molts no es poden substituir i tampoc hi ha d'altres amb el mateix principi actiu.

El Barça renova Alejandro Balde fins el 2028. El lateral esquerre diu que compleix el somni que tenia des de petit d'arribar al primer equip. Joao Felix confirma que es va rebaixar el sou per poder jugar aquesta temporada a les ordres de Xavi.

És el flamenc de la superació de les pors. El ballarí Jesús Carmona ha estrenat el premiat 'Baile de Bestias' per primera vegada a Barcelona al Teatre Victòria. Acompanyat per la música en viu de Manu Masaedo.