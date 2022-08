Atropellament mortal a Castellbisbal, al Vallès Occidental. Dos ciclistes han mort i tres més han resultat ferits. Un vehicle ha embestit un grup que circulava en bicicleta per la carretera C-243c prop de les 11 del matí. El conductor s'ha donat a la fuga. Els Mossos el busquen i investiguen les causes.

Dues de les grans turbines de la central hidroelèctrica de Rialb ja estan aturades. Tot i això, l'aigua pels regants està garantida fins al setembre.

Els ramaders catalans alerten que l'oferta de llet pot minvar en els propers mesos. Diuen que la crisi al sector els ha empentat a sacrificar aquest any 2.000 vaques lleteres perquè els surt més a compte dur-les a l'escorxador i vendre'n la carn que no pas mantenir-les per produir llet.

El Barça ja és a Sant Sebastià on aquesta nit juga el primer partit de lliga fora de casa contra la Reial Societat. Xavi ha deixat fora de la convocatòria Jules Koundé perquè encara no l'han pogut inscriure. Sí que han viatjat amb l'equip Memphis Depay i Aubameyang.