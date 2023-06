L'Informatiu 2 - 21/06/2023

Detinguda l'alcaldessa de l'Ajuntament de Sitges, Aurora Carbonell, d'ERC, en el marc d'una operació anticorrupció. Hi ha 8 detinguts més. S'investiga l'adjudicació irregular de subvencions i contractes a la Taula del Tercer Sector del municipi.

El jutge Llarena torna a dictar una ordre de detenció nacional contra Clara Ponsatí. El magistrat del Suprem considera injustificable que l'eurodiputada desatengués la citació judicial del passat 24 d'abril per declarar per un presumpte delicte de desobediència.

El 36% dels municipis de les conques internes no compleix amb el límit de consum d'aigua per habitant i dia tot i estar en situació d'excepcionalitat per sequera. L'Agència Catalana de l'Aigua ho atribueix a una xarxa envellida o l'augment de la població segons l'estació de l'any.