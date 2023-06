L'Informatiu - 21/06/2023 | Catalunya

Detinguda l'alcaldessa de l'Ajuntament de Sitges, Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana en el marc d'una operació anticorrupció per l'adjudicació irregular de subvencions i contractes a la Taula del Tercer Sector del municipi.

Una dona ha mort en l'incendi d'un pis a Balaguer quan ha intentat fugir i ha saltat per la finestra.

El jutge Llarena torna a dictar una ordre de detenció nacional contra Clara Ponsatí després que l'eurodiputada desatengués la citació judicial del passat 24 d'abril.

El 36% dels municipis de les conques internes no compleix amb el límit de consum d'aigua per habitant i dia, tot i estar en situació d'excepcionalitat per sequera.