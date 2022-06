La Generalitat i la Moncloa miraran de reconduir les relacions després de la crisi pel cas Pegasus. Serà aquest dimecres en una reunió a Madrid entre el ministre Bolaños i la consellera Vilagrà. Intentaran apropar posicions per una possible trobada de presidents. Matí complicat per als usuaris de tren Barcelona-Madrid per una avaria, aquesta mitjanit, en un tren de baix cost a l'altura de Saragossa. Molts s'han quedat atrapats. A d'altres, els han retardat el viatge. També retencions importants a la carretera per un vehicle incendiat a l'A-2, al Bruc. L'Ajuntament de Barcelona i les dues associacions oficials de guies turístics arriben a un acord de bones pràctiques. Als barris de Ciutat Vella, la normativa serà més restringida i els grups només podran ser de 15 persones. El Barça invertirà entre 15 i 20 milions d'euros per jugar a Montjuïc.