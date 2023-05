L'Informatiu - 21/05/2023

Falta una setmana per les eleccions municipals i els partits intensifiquen les seves agendes amb els seus actes centrals. Aquest diumenge ha estat el torn de Junts per Catalunya i de Xavier García Albiol, candidat del Partit Popular a Badalona. També continuen les visites de figures estatals. Ministres i formacions coincideixen programant grans actes a les mateixes ciutats. Avui els líders d'Esquerra i PSC donen suport als candidats gironins.

Primer diumenge de botigues obertes a les zones turístiques de Barcelona. Les persianes es poden aixecar diumenges i festius amb horari de 12 del migdia a 8 del vespre. Una mesura que suposa més contractacions, però que genera opinions diverses entre alguns comerciants i compradors.

Preocupació entre les cooperatives agrícoles per les conseqüències de la sequera i la manca de pluges en la vinya. Alerten que la verema podria quedar reduïda a la meitat i, per tant, hi haurà menys producció de vi. Pagesos i productors ja temen les pèrdues econòmiques. Dimecres vinent duran les seves reivindicacions a Barcelona.

Els culers celebren al Camp Nou la 27a Lliga masculina de futbol. És el 32è i últim títol com a blaugrana de Sergio Busquets. Plega un capità tant brillant com discret.