L'Informatiu - 20/10/2022 | RTVE Catalunya

Primer dia que no s'aplica el topall al gas des que va entrar en vigor al juny. L'increment del preu del gas i l'electricitat posa contra les cordes molts sectors. Com el de les cooperatives agràries que preveuen triplicar costos enguany. L'Aliança contra la pobresa energètica denuncia un augment de casos de famílies amb feina que fins ara podien fer front a les despeses energètiques, i ara ja no poden fer-ho. En alguns casos la factura se'ls ha triplicat. Cimera mundial de grans ciutats. Ada Colau reclama als estats una regulació de l'energia per fer front a la crisi derivada de la guerra d'Ucraïna. Un dels esculls per combatre la crisi climàtica és la contaminació emesa pels combustibles fòssils. La refineria de Repsol a Tarragona està en aturada tècnica des de fa més de 20 dies. Nou intent d'Espanya i Portugal per aconseguir que el president francès canviï d'opinió sobre el gasoducte "MidCat". El president de la Generalitat també està a Brussel·les, acompanyat de la consellera Meritxell Serret. Un viatge per reunir-se amb dos alts càrrecs de la Comissió Europea. Al Congrés dels diputats, demà s'acaba el termini per presentar esmenes a la totalitat als pressupostos. Junts ja ho ha fet i demana a la resta de grups catalans que ho facin també.