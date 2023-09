L'Informatiu - 20/09/2023 | RTVE Catalunya

L'ús de les llengües cooficials al Congrés continua portant cua. El portaveu del PP, Borja Sémper, justifica haver començat la seva intervenció en euskera, un fet que no ha agradat a companys de partit.

Només un 10% dels conductors de l'àrea metropolitana de Barcelona ha canviat la manera de desplaçar-se des que va entrar en funcionament la Zona de Baixes Emissions ara fa 3 anys.

Protesta, tensió i alguna càrrega policial a les portes del saló immobiliari The District. Manifestants convocats per moviments com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca o el Sindicat de Llogateres han llençat pols de colors contra els congressistes que intentaven accedir. Tot entre crits contra l'especulació i pel dret a l'habitatge.nLa segona edició d'aquesta fira reuneix a més de 200 inversors internacionals.

La Guàrdia Civil ha dut a terme una de les majors operacions antidroga dels últims anys a Catalunya. Hi ha 50 detinguts i una trentena estan a presó.

Mapi León i Patri Guijarro són les dues jugadores que han abandonat la concentració de la selecció, amb el compromís que no seran sancionades