L'Informatiu 2 - 20/09/2022

Nou persones detingudes en un operatiu policial contra una organització criminal. Se'ls relaciona amb un segrest i amb robatoris violents. En llibertat sense càrrecs tres dels cinc detinguts per l'assalt mortal al bingo de Tortosa. Els altres dos detinguts estan sota custòdia policial. Entre ells hi ha un menor. No es descarten noves detencions. Crida directa del president de la Junta d'Andalusia als empresaris catalans perquè hi traslladin les seves seus. Juanma Moreno Bonilla aprova avui una rebaixa fiscal que elimina l'impost de patrimoni. Cada mes es descarreguen al port tarragoní 200.000 tones de cereals. L'Autoritat Portuària calcula que, arran d'aquesta vaga de zel, la primera quinzena de setembre s'ha descarregat un 60% menys de l'habitual.