S'intensifica la vigilància a les platges per evitar accidents i ofegaments. Sobretot en aquells punts on es concentren corrents, com ara als espigons. A primera hora del matí, s'ha localitzat un home en estat crític a la platja de la Barceloneta. Uns banyistes l'han rescatat de l'aigua.

Segon cap de setmana de vaga dels pilots d'easyJet. A l'aeroport de Barcelona de moment la jornada transcorre sense incidències.

Catalunya és pionera de la marxa aquàtica, una activitat idònia per aquelles persones que no poden fer esports d'impacte. Combina competició, benestar i esport.

Derrota de l'Espanyol en l'estrena a casa a la Lliga masculina. Els blanc-i-blaus perden 0 a 2 davant el Rayo Vallecano i es queden amb un sol punt després de 2 partits.

La delegació espanyola ha sumat dues medalles al Campionat d'Europa d'atletisme de Munic. Álvaro Martín s'ha proclamat campió als 20 quilòmetres marxa, mentre que Diego García ha estat bronze. Espanya és tercera al medaller amb 9 medalles.