L'Informatiu 2 - 20/06/23 | Catalunya

El PSC obre converses amb ERC i els Comuns davant els dubtes de Junts per reeditar el pacte a la Diputació de Barcelona.

Preocupació del sector hoteler de la Costa Daurada a les portes de l'estiu per l'alentiment de les reserves internacionals.

4 ordres d'allunyament per al pare de l'Anissa, la jove pakistanesa que es va casar per amor després que el seu pare l'obligués a un matrimoni forçós.

Reinterpretar el Guernica per expressar les pors i les incerteses com a persones refugiades. És la iniciativa de l'Agència de l'ONU pels Refugiats. En un any s'han doblat les sol·licituds d'asil a Espanya. Catalunya és la tercera comunitat que més en rep, per darrere de Madrid i Andalusia.