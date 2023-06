L'Informatiu - 20/06/2023 | RTVE Catalunya

Disposat a entomar els reptes de Barcelona i a encarrilar el consens que va permetre l'acord pressupostari. És la voluntat amb què Pere Aragonès afronta la relació amb el nou alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, després d'una investidura convulsa que continua aixecant polseguera.

La diputada de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, denuncia que en determinats moments han patit per la seva integritat a Madrid, per confrontar a la ultradreta.

A Lleida Joan Talarn repetirà com a president de la Diputació. El que falta per tancar és l'acord a la Diputació de Barcelona, on Junts podria repetir el pacte amb els socialistes i fer de nou Núria Marín presidenta de la corporació.

La Policia Nacional fa públic que el jutge també li ha prohibit acostar-se a l'home amb qui la seva filla es va casar voluntàriament, a la germana de la noia i a la mare de les dues.

Després de les agressions sexuals comeses per menors els últims mesos a Badalona, la Generalitat assegura que està fent mediació amb la comunitat gitana del barri de Sant Roc, d'on són alguns dels autors.