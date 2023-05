L'Informatiu - 20/05/2023

Últims 7 dies de campanya electoral que els partits aprofiten per prémer l'accelerador. Formacions com Esquerra, Ciutadans, la CUP, el PDECAT i Valents celebren aquest dissabte els seus actes centrals de campanya. Yolanda Díaz torna avui a acompanyar Ada Colau, i és també dia de trepitjar el territori per al PSC, Junts i el PP.

Restablerta la circulació habitual de l'R2 Sud 20 dies després de l'incendi al quadre de comandament de l'estació de Gavà. El cap de setmana circulen 4 trens per hora i sentit i els dies feiners tornaran a passar els 7 combois programats. Els usuaris, però, no se'n refien gaire.

Patacada del Barça de bàsquet a la final a 4 de l'Eurolliga de Kaunas. El pitjor partit del curs va conduir els culers a l'eliminació contra el Reial Madrid per 66 a 78. El gran referent blaugrana, Nikola Mirotic, va fer un partit pèssim i s'albiren canvis importants de cara a la pròxima temporada.