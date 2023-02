L'Informatiu 2 - 20/02/2023

Els dos acusats en el judici contra Laura Borràs la incriminen directament. Han reconegut irregularitats en l'adjudicació de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Borràs a l'inici de la sessió ha negat les acusacions.

La velocitat i la comoditat d'anar del centre de Barcelona al de Madrid és el que ha captivat milers de passatgers en els 15 anys que fa que l'AVE uneix les dues ciutats. El tren ha canviat la forma de viatjar i li ha guanyat la partida a l'avió.

Entrem a quiròfan per veure com treballa l'Hugo, el nou robot de l'Hospital Clínic de Barcelona. Pot operar en remot amb un comandament i amb una bona connexió a internet. Una tècnica que ja es fa sobretot en cirurgies digestives, urològiques i ginecològiques.

Ansu Fati es veu molts anys més al Barça. A la cloenda dels relats solidaris de l'esport, que han recaptat 62 mil euros per a la Fundació Pallapupas, el davanter, que acaba conracta el 2027, assegura estar ja al cent per cent. Ahir va ser titular en el triomf davant del Cadis ,amb Ferran i Sergi Roberto com a grans protagonistes.