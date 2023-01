L'Informatiu - 20/01/2023 | RTVE Catalunya

L'han acompanyat agents de la policia científica... Els forenses van trobar signes de violència al cadàver de la dona que van precipitar la detenció Aquest migdia al municipi han fet un minut de silenci. Els Mossos d'Esquadra traslladen detingut el futbolista Dani Alves per una presumpta agressió sexual... cap a la ciutat de la justícia. Alves ha declarat aquest matí a la comissaria de Les Corts i ha negat els fets. Comença un cap de setmana GÈLID... Amb fred a tot arreu i neu al Pirineu... que obliga a hores d'ara a circular amb cadenes a una trentena de carreteres catalanes. Aquestes pròximes matinades les temperatures baixaran per sota dels 0 graus a gairebé tot Catalunya. Això comporta gelades generalitzades fins i tot arran de costa. Un fred que pot comprometre les collites. De la presència d'Aragonès a la cimera hispanofrancesa encara se'n parla. Tant l'alcaldessa de Barcelona, com el ministre de cultura respecten la decisió del president de participar només en les salutacions. Per contra, tant el Partit Popular com Vox han criticat el paper d'Aragonès a la cimera. Ho veuen una falta de respecte i llencen també retrets a Sánchez Per contra, tant el Partit Popular com Vox han criticat el paper d'Aragonès a la cimera. Ho veuen una falta de respecte i llencen també retrets a Sánchez. I sobre l'escridassada a Oriol Junqueras durant la manifestació en contra de la cimera, el president d'Esquerra assegura que va ser poca gent i defensa que tothom pugui expressar-se com vulgui, això sí, diu, evitant els insults.