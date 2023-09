Celebrem els 20 anys de La Pegatina

L'aventura va començar a Montcada. la seva música ha viatjat a 35 països. Ara estan de gira mundial i han esgotat les entrades a ciutats com Barcelona, Nantes o Múnic. També estrenen un nou àlbum EP. Les seves històries quedaran per sempre recollides en un còmic. Enèrgics i divertits i amb somnis per complir, com per exemple arribar a Àfrica. Volen continuar menjant-se el món, el mateix al qui han fet ballar durant aquests 20 anys.