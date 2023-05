Laboratori d'oncologia infantil: 20 anys de recerca a Sant Joan de Déu

La recerca que es fa és fonamental per fer diagnòstics i tractaments tan precisos com sigui possible. L'any passat van atendre 420 pacients.

La Mar tenia dos mesos quan la van tractar d'un neuroblastoma, d'això fa 19 anys. Va ser la primera pacient a qui se li va aplicar un algoritme per decidir si calia donar-li quimioteràpia o no.

Dues dècades en què la recerca ha evolucionat molt. Ara, s'analitza el tumor de cada pacient que ingressa. Al Pol, en 24 hores li van poder diagnosticar que el seu neuroblastoma era d'alt risc.

Uns avenços que en gran part són gràcies a les aportacions solidàries de les famílies i la societat, que representen el 80% del finançament total.

L'objectiu: curar el 85% de tots els càncers infantils en la pròxima dècada.