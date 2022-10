L'Informatiu 2 - 19/10/2022 | RTVE Catalunya

En la compareixença per explicar els canvis al Govern, el president demana als grups del Parlament evitar el bloqueig dels comptes. Aragonès també tanca files amb el conseller Elena, que defensa que no hi ha ingerències polítiques al cos dels Mossos.

Familiars de les víctimes de l'accident de globus de la Capadòcia es desplacen cap a Turquia, pendents de la repatriació. El grup ha suspès el viatge i tornaran demà a Lloret de Mar. Una de les ferides ja ha estat donada d'alta.

El Tribunal Suprem ratifica la condemna a 21 anys i 9 mesos per abús sexual continuat a quatre alumnes dels Maristes de Les Corts, a Barcelona. El pederasta confés, Joaquim Benítez haurà d'ingressar a presó.

El càncer de mama, el més diagnosticat entre les dones, deixa seqüeles molt visibles, però d'altres que només es visibilitzen si qui les pateix li posa veu. Per això avui, Dia Internacional d'aquesta malaltia, hem parlat amb elles sobre la sexualitat durant i després del tractament.

Xavi vol passar pàgina de les darreres derrotes demà, a casa, davant del Vila-real.