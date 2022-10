L'Informatiu - 19/10/2022 | RTVE Catalunya

Primera sessió de control al nou Govern. Deixa dues imatges: els set nous consellers triats per Esquerra asseguts als seus escons i els de Junts, amb el grup, exercint d'oposició. El ple ha començat amb la compareixença d'Aragonès per explicar els canvis al Govern. S'ha fet palès que està en minoria i que li caldrà batallar els suports. El primer repte: aprovar els pressupostos. Un ple que ens ha permès també sentir les primeres explicacions públiques del conseller d'Interior sobre el polèmic cessament del comissari en cap dels Mossos. Joan Ignasi Elena ha explicat que hi ha hagut "diferències" que l'han portat a destituir Josep Maria Estela, una decisió que diu correspon a l'àmbit polític. I ha tornat a negar ingerències polítiques a la policia judicial i ha demanat als qui acusen que ho demostrin. Declaració conjunta d'Esquerra, Junts, Comuns i la CUP, en contra de la detenció de dos activistes de la comunitat islàmica a Catalunya. Els mossos d'Esquadra han detingut un dels 60 activistes pel dret a l'habitatge que han irromput a la Fira de Barcelona per protestar contra el saló "The district" on es reuneixen fons inversors i promotors immobiliaris. El pederasta confés Joaquín Benítez, ara sí, haurà d'ingressar a presó. El Tribunal Suprem ratifica la condemna a 21 anys i 9 mesos per abús sexual continuat a quatre alumnes. Els fets van passar quan era professor als Maristes de Barcelona, entre 2006 i 2009. Segon dels tres dies de dol oficial decretats a Lloret de Mar per la mort de dues veïnes, i diverses ferides, en l'accident de globus a la Capadòcia. L'Informatiu ha pogut confirmar que el grup torna demà cap a casa. El càncer més freqüent entre les dones. L'any 2021 se'n van diagnosticar 4.600. La dada positiva és que la supervivència al cap de 5 anys de la detecció és del 89%.