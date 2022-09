L'Informatiu - 19/09/2022 | RTVE Catalunya

Indignació entre els usuaris de Rodalies en el que és el primer dia feiner amb talls a tres línies: l'R2 nord, l'R1 i l'R11 per les obres de la Sagrera. Un dels punts conflictius és on comencen i acaben els trajectes: l'estació de Sant Andreu Comtal. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una treballadora d'un bingo de Tortosa a qui han disparat durant un atracament violent. Hi ha també un client ferit greu. Ada Colau adverteix Pedro Sánchez que els comuns no votaran la llei d'habitatge si no inclou una regulació de lloguer. A una setmana del debat de política general, Junts manté el pols a Esquerra perquè el govern faci un canvi de rumb. L'altre repte que han d'afrontar els socis de Govern són els pressupostos.