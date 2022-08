Mor el menor de 15 anys que estava crític després d'ofegar-se a la platja dels Capellans a Salou ahir a la tarda. El seu pare i una tercera persona que els acompanyava també van morir. Ja són 20 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes aquest estiu.

Nova jornada de la vaga dels pilots de la companyia EasyJet. En total, s'han cancel·lat 14 vols... 6 a l'aeroport del Prat. El sindicat SEPLA ha denunciat la companyia per pràctiques abusives.

Polèmica a Figueres per la decisió de l'Audiència de Girona de deixar en llibertat un home amb 4 denúncies per agressions sexuals a menors. Fonts policials no descarten que hi hagi més víctimes.

La Vuelta arrenca aquesta tarda des d'Utrecht, als Països Baixos, amb una contrarellotge per equips. Abans, s'ha fet el relleu a la ciutat des d'on sortirà l'edició de l'any que ve, Barcelona. Serà amb un recorregut pels carrers més emblemàtics de la ciutat.