Fonts policials confirmen a Televisió Espanyola que es treballa amb la hipòtesi que l'incendi del Bages -que fins ara ha cremat més de 1.700 hectàrees- va ser provocat. Desolació és amb el que s'han trobat els veïns que han pogut tornar a casa. Hi ha una vintena de cases cremades. L'incendi d'Àger, a La Noguera, està estabilitzat. L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel s'ha presentat per sorpresa al Suprem. Feia quatre anys que no trepitjava Espanya. Avui s'ha posat a disposició del jutge Llarena, que l'ha deixat en llibertat. Durant la causa del procés, va marxar a Suïssa abans de ser processada per desobediència. És el relat d'un funcionari de presons agredit fa 10 dies al centre de Puig de les Basses, a Figueres, per part d'un pres. Ha volgut denunciar la situació d'inseguretat que pateixen ell i els seus companys. Les agressions a les presons han crescut de manera significativa aquest any. El Barça s'estrena aquesta matinada a la gira americana amb un partit davant l'Inter de Miami. El tercer millor restaurant del món està a Barcelona: És el Disfrutar.