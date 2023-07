L'Informatiu 2 - 19/07/2023

Calor sense treva a Catalunya. Els termòmetres deixen enrere les temperatures rècord, però en molts punts del territori arriben als 40 graus. Continua activat el Pla Alfa a pràcticament tota Catalunya per risc d'incendi.

Per culpa de la calor i de l'elevat nivell de radiació, s'han cremat pomes dels camps al Pla de Lleida. Els pagesos calculen que hi ha entre un 20 i un 30% de la collita de fruita afectada que no es podrà vendre.

El suport a una eventual investidura de Sánchez posa el referèndum al centre de la campanya electoral d'aquest dimecres, quan Televisió Espanyola ofereix un debat a tres amb Sánchez, Yolanda Díaz i Abascal. Feijóo ha rebutjat participar.