L'Informatiu - 19/07/2023 | RTVE Catalunya

Continua activat el pla alfa a pràcticament tota Catalunya per risc d'incendi, per això els agents rurals restringeixen l'accés al Montsant, el Cap de Creus i l'Albera.

Calor intensa, però temperatures que comencen a anar de baixada després d'una jornada històrica. A Anglès, Banyoles o Castellnou de Seana s'han superat els 44 graus... A Figueres, els veïns encara paeixen el rècord de 45,3 graus...

A Mollerussa, primera reunió de la comissió territorial a Lleida de la Taula de l'Aigua. S'ha plantejat l'opció d'implantar nous conreus i la modernitzacio dels canals per estalviar aigua davant la sequera i el canvi climàtic.

El sol i les altes temperatures del darrer mes i mig han cremat la fruita en plantacions com aquesta de Vila-sana, al Pla d'Urgell.

Jornada de vaga al servei de Rodalies de Barcelona convocada per la CGT, que s'ha notat aquest matí tot i tenir serveis mínims.

Quines condicions posarien els partits catalans a una possible investidura de Pedro Sánchez? És el referèndum una línia vermella per als partits independentistes? Són algunes de les questions que els partits han intentat dirimir aquest matí a només quatre dies per les eleccions.