L'Informatiu - 19/06/2023 | RTVE Catalunya

Jaume Collboni en el seu primer dia laborable com a alcalde. Salutacions abans de dirigir-se cap al despatx per començar a treballar. Manté que les decisions per investir-lo es van prendre des de Barcelona... i assegura que no té res pactat amb el PP i els comuns, que evita aclarir si entraran al govern després de les generals.





Xavier Trias, principal perdedor dels pactes de la ciutat no farà de cap de l'oposició. Manté que marxarà, però ho farà després de posar ordre al seu grup municipal.

I qui té nou repte al davant és Ernest Maragall, l'altre perjudicat pels pactes a la ciutat. Anirà de número dos a les llistes al Senat, i diu que ho fa per respondre al pacte d'estat que diu s'ha teixit contra Barcelona".

L'atropellada investidura de Collboni deixa ferides obertes que poden tenir conseqüències en les pròximes eleccions generals: allunya encara més tant a junts com a Esquerra, de socialistes i comuns.

A cinc setmanes per les eleccions generals... PSOE i PP mantenen el pols, i avui els retrets venen provocats pel pacte d'investidura a l'Ajuntament de Barcelona.

Un nou fàrmac oral millora la supervivència en pacients amb un càncer de mama metastàtic comú.

El sindicat majoritari de mestres, la USTEC, assegura que si la setmana vinent, no poden tancar acords amb la nova consellera d'Educació, convocaran vaga al setembre.