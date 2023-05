L'Informatiu 2 - 19/05/2023

Dues denúncies i tres detinguts per agressions sexuals en les darreres hores. A Terrassa, hi ha dos detinguts per agredir amb sumissió química una noia. Els fets haurien passat el cap de setmana en una zona d'oci al centre de la ciutat. A Barcelona, han detingut un altre home per agredir una jove aquest matí a primera hora.

Superat l'equador de la campanya electoral, els partits tenen fins al proper divendres per convèncer els votants amb les seves propostes. Avui els candidats han presentat els seus models econòmics, turístics i també socials per Barcelona. Tot plegat mentre s'intensifiquen les preguntes creuades sobre aliances postelectorals.

Un programa pioner de l'Institut Oncològic de Barcelona connecta pacients diagnosticades de càncer de mama amb dones que han superat la malaltia. La prova conclou que les que han tingut l'ajuda d'una pacient experta han tingut menys percepció del dolor durant la quimioteràpia.

Ona Carbonell anuncia la seva retirada després de 15 anys a l'elit de la natació artística. La barcelonina s'en va amb 92 medalles, 23 d'elles en Mundials i dues en Jocs Olímpics.