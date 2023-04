L'Informatiu 2 - 19/04/2023

El turisme no condicionarà si s'han d'aplicar restriccions d'aigua per la sequera. És la conclusió de la reunió que la Generalitat ha mantingut amb el sector turístic davant l'arribada de l'estiu. Els municipis de la costa poden multiplicar la població per 4. I els estudis apunten que també augmenta de manera notable el consum d'aigua.

La sequera ha marcat la sessió de control al Govern. Aragonès s'obre a limitar l'arribada de creuers a través d'un acord entre totes les parts implicades.

El 80% dels vestits nupcials que es fan a Cataluya s'exporten i superen els 200 milions d'euros. Els podem veure des d'avui a la Barcelona Bridal Fashion Week a Fira Barcelona.

Joan Laporta ha assistit a l'assemblea extraordinària de la Lliga per donar explicacions sobre el Cas Negreira. El president del Barcelona ha saludat Javier Tebas amb cordialitat abans d'una reunió amb molt retrets en la que Laporta no ha convençut a la resta de Clubs.