L'Informatiu - 19/01/2023 | RTVE Catalunya

La trobada, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, serveix per enfortir les relacions institucionals entre tots dos països. Per escenificar aquesta voluntat de treball conjunt Sánchez i Macron signaran el que és el Primer Tractat d'Amistat i Cooperació entre tots dos països. Pere Aragonès ha marxat abans que sonessin els himnes, però ha pogut intercanviar abans unes paraules amb Sánchez i Macron. Mentre Aragonès rebia els caps d'Estat al MNAC, Junqueras participava de la manifestació independentista convocada contra la cimera. Entre xiulades i escridassades és com ha marxat el president d'Esquerra.

L'Audiència de Barcelona manté la presó preventiva per quatre dels acusats de les agressions sexuals en grup de Castelldefels. Considera que podrien reincidir i que hi ha risc de fuga. El cinquè està a l'espera que es resolgui el seu recurs després de declarar avui.