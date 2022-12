L'Informatiu 18/12/2022 | RTVE Catalunya

Tot a punt per a la disputa de la final del Mundial de Qatar. Després de 29 dies de futbol, sabrem qui s'endú la Copa del Món.

Mor una dona gran en l'incendi declarat a l'habitació de la residència de Matadepera on vivia. El foc s'ha produït aquesta matinada per causes que encara s'estan investigant. 14 persones més han estat ateses i 2 s'han hagut de traslladar a l'hospital.

El govern de Sánchez tira d'ironia per carregar contra els vocals conservadors del Constitucional. 24 hores abans que els jutges decideixin si paralitzen o no la reforma del Codi Penal.

Falta una setmana per Nadal, en aquest darrer diumenge de botigues obertes i també d'activitats nadalenques. Serem al pessebre vivent de Corbera, el més antic de Catalunya per veure com es preparen els seus actors i també al Bosc Encantat de Gavà, un muntatge amb milers de llums que poden gaudir també les persones cegues.