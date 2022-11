L'Informatiu 2 - 18/11/2022

Si avui es fessin eleccions, els socialistes mantindrien el 32,7% dels vots. Els populars cauen un punt i mig fins al 27,2%. L'enquesta es va fer coincidint amb la ruptura de les negociacions per la renovació de la cúpula del poder judicial i enmig del debat sobre la reforma del delicte de sedició. Unides Podem mantindria la tercera posició tot i que baixa fins al 12,2%. Vox és el que més repunta, fins al 10%. Ciutadans continua a la baixa amb un 2,5%. Pel que fa als partits independentistes, Esquerra puja fins al 2,2 i Junts cau fins a l'1%. Pel que fa a la valoració dels líders, suspenen tots. Dijous vinent el ple del Congrés debatrà la reforma del Codi Penal... Ho ha acordat la Junta de Portaveus. Pla de xoc de Trànsit per frenar els accidents a les carreteres. Aquest cap de setmana hi haurà controls massius arreu de Catalunya, fins a 100. Gairebé buit està avui el pantà de Sau. Fa setmanes que està al 18% de capacitat.