L'Informatiu - 18/10/2022 | RTVE Catalunya

Accident d'un globus aerostàtic a la Capadòcia, a Turquia. Dues catalanes de Lloret han mort i hi ha tres turistes més ferides, una d'elles greu. Segons les autoritats locals l'aparell s'hauria precipitat a terra, amb 28 persones a bord, per un fort cop de vent. Després de la destitució del comissari en cap dels Mossos. Des de la conselleria busquen calmar els ànims i neguen ingerències polítiques. A aquesta hora el conseller manté una reunió amb el sindicat d'alts comandaments... molt crítics amb la destitució de Josep Maria Estela. Des que va esclatar la destitució d'Estela l'oposició parlamentària reclama explicacions al conseller Elena. De fet, ja hi ha grups que li demanen la dimissió. Alexia Putellas ha fet història guanyant dues Pilotes d'Or consecutives. La jugadora del Barça torna a proclamar-se la millor jugadora del món després d’un any d’èxits col·lectius i individuals, però marcat per la greu lesió al genoll. Segona jornada del judici pel fitxatge presumptament irregular de Neymar per part del Barça. Avui li ha tocat declarar al jugador, als seus pares i a Florentino Pérez a petició de l'acusació.