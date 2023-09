L'Informatiu 2 - 18/09/2023

Trobada institucional entre el Rei Felip VI i l'alcalde Jaume Collboni. Una recepció que, en paraules del consistori, serveix per normalitzar les relacions amb la Casa Reial. Feia 17 anys de l'última audiència entre la Corona i un alcalde de Barcelona.

L'amnistia continua sent el pal de paller de les negociacions per a una eventual investidura de Pedro Sánchez. Esquerra reclama al PSOE que s'agilitzin els contactes mentre els socialistes aposten per la discreció. Tot plegat el dia abans de la primera prova de foc per aquestes negociacions: l'oficialitat del català al Congrés i al Parlament Europeu.

Condemnats a 1 any de presó i 6 mesos d'inhabilitació 6 Mossos d'Esquadra acusats d'una agressió racista a Sant Feliu Seserra el gener de 2019.

La nova seleccionadora, Montse Tomé, donarà d'aquí a uns minuts la seva primera llista. La gran incògnita és si hi haurà les 39 jugadores que demanen canvis estructurals.

Woody Allen és a Barcelona per actuar amb la seva banda a Festival de Jazz i per presentar nova pel·lícula: "Cop de sort", la número 50. A 87 anys, el director apunta que aquesta podria ser la seva darrera obra.