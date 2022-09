L'Informatiu - 18/09/2022

Manifestació a Barcelona per exigir que el castellà sigui llengua vehicular a l'escola. Hi han participat els líders de Vox i Ciutadans, Abascal i Arrimadas, i la número 2 del PP, Cuca Gamara. Com a missatge comú, la crítica contra la Generalitat i el govern central. Els acusen d'anar de la mà per aconseguir que no s'apliquin les sentències.

Els veïns de Santpedor, al Bages, decideixen si recuperen les vaquetes per la festa major de l'any vinent. Repeteixen la consulta popular de fa 3 anys, on es va imposar el NO per 46 vots. Els que van guanyar aleshores defensen que no s'ha de restituir l'espectacle perquè hi ha maltractament animal.

Una desena d'hospitals catalans ofereixen classes particulars a nens i nenes que estan ingressats més d'una setmana. Es fa en coordinació amb els centres escolars i també amb el personal mèdic per no interferir en els tractaments que reben.

El Barça pot acabar la jornada líder de la Lliga si el Reial Madrid no guanya aquesta nit el derbi al camp de l'Atlètic de Madrid.