Aquest dijous, és dia de reparació i neteja per les tempestes. Un temporal que es tornarà a repetir aquesta tarda: 8 comarques estan en alerta. El temporal obliga a desviar una vintena de vols que havien d'aterrar a l'aeroport del Prat. Alguns han pogut tornar, però altres encara esperen. Més de 6.300 llamps han caigut a Catalunya en 24 hores. Un d'ells ha caigut sobre un cotxe a Castelldefels, deixant 8 persones ferides. Cambrils s'uneix "contra la rancúnia" a l'homenatge del 17A. Les víctimes denuncien que se senten "de segona". Les víctimes es mostren indignades pel boicot a l'homenatge del 17A a Barcelona. Juan Diego Botto debuta com a director amb "En los márgenes". Us mostrem les primeres imatges del film amb Penélope Cruz i Luis Tosar com a protagonistes.