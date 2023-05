L'Informatiu 2 - 18/05/2023

Nectarines seques i fetes malbé i avellaners en risc. La patronal Afrucat calcula que les pèrdues en arbres fruiters poden arribar als 170 milions d'euros només en termes de collita. Preocupació també, al camp de Tarragona. Cooperatives i productors d'avellanes estan amoïnats perquè la sequera no només pot afectar la collita sinó també pot significar la mort dels avellaners.

Queden 10 dies per a les eleccions del 28 de maig. Avui hem entrat al magatzem on custodien les urnes i les paperetes que hi haurà als 300 col·legis electorals a Barcelona. Mentrestant, els partits continuen desplegant propostes per aconseguir convèncer els electors.

Vaga de 24 hores dels conductors professionals. Reclamen la jubilació als 60 anys. A Barcelona, TMB denuncia que els serveis mínims decretats són insuficients. A aquesta hora i fins les 6, seran del 40%, la resta de la tarda, del 20.

El Barça torna a la feina després de tres dies de festa per acabar de tancar una lliga que ja han sentenciat.