L'Informatiu - 18/02/2023

Cap de setmana de Carnestoltes amb rues, comparses i desenes d'activitats a molts municipis catalans. És el primer Carnaval sense restriccions després de la pandèmia.

La policia fa servir drons per evitar robatoris amb força a domicilis. Formen part del pla 'Oikos', un dispositiu de prevenció pioner que també utilitza vigilància amb helicòpters. Un equip de TVE acompanya els agents per veure com treballen a la zona del Vallès Oriental.

Les persones amb Asperger demanen més recursos i programes per fomentar la seva inserció laboral. En el Dia Mundial d'aquest tipus d'autisme de grau 1, recorden que el 80% del col.lectiu està a l'atur.

Eufòria desfermada a Badalona després que el Joventut tombés el Baskonia i es classifiqués per les semifinals de la Copa del Rei de bàsquet. Èxit també pel Girona a la lliga masculina de futbol, que goleja a Montilivi l'Almeria per 6 a 2.