Els Bombers lluiten contra l'avenç de les flames al Bages, que ja ha devorat 1.600 hectàrees. La situació ha millorat i donen l'incendi per contingut. Preocupa, però, el flanc dret, el que limita amb el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. A partir d'aquesta hora s'espera l'entrada de vent i la pujada de les temperatures a la zona. Mentrestant, se n'investiga la causa. Ja se sap que hi ha la mà de l'home. La preocupació entre els veïns afectats és enorme. Hi ha més de 4.000 persones confinades i 200 evacuats, que no han pogut dormir a casa. Robert Lewandowski viu les seves primeres hores com a blaugrana a la gira americana del Barça. 'Norma', el clàssic de Bellini, arriba al Liceu per tancar temporada.