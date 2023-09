L'Informatiu - 17/09/2023

Alberto Núñez Feijóo carrega durament contra el president del Govern en funcions per obrir-se a negociar amb l'independentisme. Mentrestant, Yolanda Díaz assegura que l'amnistia només és possible amb un gran consens i si es renuncia a la unilateralitat.

40.000 persones omplen els carrers de Vilanova i la Geltrú per les regates preliminars de la Copa de l'Amèrica. L'esdeveniment esportiu deixa petjada en l'economia de la ciutat: s'han esgotat les més de 500 places hoteleres i costa trobar taula lliure a bars i restaurants.

La sequera endarrereix la temporada de bolets. La falta de pluges a la primavera fa que a la major part de Catalunya encara no n'hi hagi. Trepitgem un petit municipi del Berguedà on per primera vegada en una dècada han hagut d'endarrerir l'obertura del mercat.

Diumenge de diada castellera a Tarragona, en el primer cap de setmana de les festes de Santa Tecla. Les colles locals i la de Vilafranca fan castells de 9 i de 10 espectaculars.

El Barça és líder provisional de la lliga masculina de futbol després de la golejada (5-0) contra el Betis a Montjuïc. Brillen amb llum pròpia nous fitxatges com Joao Félix i Joao Cancelo.