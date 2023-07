L'Informatiu 2 - 17/07/2023

El darrer CIS abans de les eleccions dona per guanyador al PSOE, amb un 32% dels vots. El seguiria de prop el Partit Popular, amb un 31%. Sumar seria tercera força i VOX quarta.

Als partits els queden 5 dies per llençar els seus missatges i convèncer els indecisos. Fan crides al vot útil, despleguen propostes sobre finançament i debaten sobre el model de relació entre Catalunya i l'Estat.

Protecció Civil activa el Pla Alfa per risc d'incendi alt o molt alt a 17 comarques. Estem a les portes d'un nou pic de calor extrema. La calor ja és intensa avui, però demà se superaran els 40 graus de manera generalitzada.

Avui fa un any de l'incendi del Pont de Vilomara, al Bages. L'Ajuntament es queixa que no ha rebut cap ajuda econòmica de la Generalitat i hi ha veïns que encara no han vist ni un euro de les assegurances.