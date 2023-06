L'Informatiu - 17/06/2023

Contituïts la majoria d'ajuntaments dels més de 940 municipis catalans, 20 dies després de les eleccions municipals. A Barcelona, però, encara no hi ha res decidit. Tot apunta que Trias serà alcalde amb un pacte amb Esquerra, avalat per les bases de les dues formacions, però sense majoria absoluta. Si PSC, Comuns i PP es posen d'acord, podria haver-hi un gir de guió a última hora.

A Tarragona i Lleida, el PSC torna a governar després d'una legislatura d'Esquerra. Rubén Viñuales i Fèlix Larrosa governaran en minoria. I a Girona, el tripartit Guanyem, Junts i ERC ha fet alcalde Lluc Salellas.

A Ripoll, la formació d'extrema dreta independentista, Aliança Catalana, ha arribat a l'alcaldia. Sílvia Orriols l'encapçalarà, després que no hagi tirat endavant un acord amb majoria alternativa de la resta de forces. Mentrestant, a Badalona, Xavier García Albiol torna a ser alcalde amb majoria absoluta. A Olot i a Cambrils la constitució de l'Ajuntament es farà el 7 de juliol perquè estan pendents sengles recursos judicials.

El Sónar tanca l'edició del trentè aniversari amb més de 250 propostes diferents. Enguany la intel·ligència artifical i la tecnologia tornen a ser protagonistes en grans posades en escena.

El Barça guanya el primer partit de la final de la lliga ACB de bàsquet contra el Reial Madrid. Mirotic va fer un bon partit i va rebre el suport de l'afició després que fa unes hores transcendís que el Barça li vol rescindir el contracte.