L'Informatiu L'Informatiu 2 - 17/06/2022 Els Bombers concentren els esforços en els incendis de Lladurs al Solsonès i Artesa de Segre a la Noguera després de controlar els altres grans focs. 00:15:38

L'Informatiu 2 - 17/06/2022 Sinopsis Els Bombers concentren els esforços en els incendis de Lladurs al Solsonès i Artesa de Segre a la Noguera després de controlar els altres grans focs. A la Vall de Rialb s'han declarat altres 4 incendis per la tempesta seca. Avui és un dia molt complicat per les altíssimes temperatures perquè poden afavorir represes i nous focus que se sumarien als que continuen actius. La Generalitat reconeix que s'ha abandonat la gestió forestal des de fa 50 anys i que no s'ha fet prou prevenció. Els agricultors es queixen que cada vegada són menys, ii que ells sols no es poden fer càrrec del bosc. Ara se'n pateixen les conseqüències. La Comissió Bilateral d'Infraestructures ha acabat sense acord i amb retrets entre Estat i Generalitat. El ministeri nega que Catalunya estigui a la cua de les inversions de l'estat. La Generalitat xifra el deute de l'estat en més de 12.300 milions d'euros. Ficha técnica Géneros Cataluña Idiomas Catalán

