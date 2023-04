L'Informatiu 2 - 17/04/2023

Laporta nega que el Barça hagi comès cap delicte i que el cas Negreira no és un cas de coprrupció esportiva. El president del club ha comparegut per donar explicacions per primera vegada en dos mesos i acusa el Reial Madrid i al president de la Lliga, Javier Tebas, de contribuir a la pitjor campanya de desprestigi de la història del club.

Alves reconeix per primera vegada que va mantenir una relació sexual amb la dona que l'acusa de violació. Però diu que va ser consentida. Ha declarat davant la jutge que porta el cas en un nou intent de sortir de presó, on porta 3 mesos.

Per primera vegada al món s'ha fet un trasplantament de pulmó completament robòtic. L'ha dut a terme un equip de la Vall d'Hebron, a més, amb una nova via d'accés per treure el pulmó malalt i inroduir-hi el nou.

Viurem amb els "Conway" el periode d'entreguerres. Amb aquesta obra a la Sala Gran del TNC, Àngel Llàcer vol retre homenatge al muntatge de Mario Gas de fa 30 anys.