L'Informatiu - 17/03/2023 | RTVE Catalunya

Protesta de part de l'alumnat de la facultat de lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, on el professor suspès de sou i feina per abús de poder havia de donar classe aquest matí. El docent no hi ha assistit avui, tot i que és a partir de dilluns que està oficialment apartat.

Una alumna l'ha denunciat per assetjament sexual. I 7 més ho han fet per assetjament laboral... L'alumnat denuncia l'encobriment... i el rectorat defensa l'actuació de la universitat.

Els Mossos investiguen una presumpta agressió sexual de dos nois de 16 anys a un company de classe a un institut de Cervera, a Lleida.

Presó provisional sense fiança per l'entrenador del club femení de futbol d'El Perelló detingut dimecres per la denúncia d'agressió sexual i assetjament d'una de les seves jugadores.

Preocupa la llarga durada de la sequera que afecta Catalunya, sobretot Barcelona i Girona.

La infecció per Covid pot augmentar el risc de desenvolupar la síndrome de l'intestí irritable a llarg termini. És la conclusió d'un estudi internacional on ha participat l'Hospital Vall d'Hebron.

Catalunya vacunarà els més petits contra el virus respiratori causant de la bronquiolitis que pot derivar en greu quan afecta a menors de dos anys.